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13:40

Москва 24: специалисты расскажут, нужны ли антибиотики при COVID-19

медицина город пресс-конференция

Фото: depositphotos/annmirrenn.gmail.com

6 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии".

Большинство пациентов с COVID-19 получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях.

Кому и в каких случаях действительно нужны антибиотики, расскажут:

  • заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;
  • сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев (участвует онлайн);
  • председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов;
  • член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов (участвует онлайн);
  • директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова;
  • исполнительный директор дискуссионной площадки "Эффективное здравоохранение" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Плакида.

Смотрите прямую трансляцию 6 ноября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание

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