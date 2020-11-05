Москва 24: специалисты расскажут, нужны ли антибиотики при COVID-19

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6 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция на тему "Проблема устойчивости к антибиотикам на фоне пандемии".

Большинство пациентов с COVID-19 получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты, не только в стационарах, но и в амбулаторных условиях.

Кому и в каких случаях действительно нужны антибиотики, расскажут:



заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко;

сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев (участвует онлайн);

председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов;

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ антимикробной химиотерапии ФБГОУ ВО "Смоленский государственный медицинский университет" Роман Козлов (участвует онлайн);

директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова;

исполнительный директор дискуссионной площадки "Эффективное здравоохранение" Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александр Плакида.