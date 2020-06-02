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Общество

14:21

Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

медицина общество

Фото: sechenov.ru

Коронавирус COVID-19 выявили у ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петра Глыбочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с запросами СМИ по поводу заболевания ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией, подтверждаем", – сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Здоровью специалиста ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии стационара на 2 тысячи мест для пациентов с коронавирусом на базе МГМУ имени Сеченова. Под размещение больных в начале апреля было переоборудовано четыре клинические больницы университета.

В России на данный момент выявлен 423 741 случай COVID-19, вылечились 186 985 человек, скончались 5 037.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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