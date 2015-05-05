Форма поиска по сайту

05 мая 2015, 14:25

Культура

Детективы о Фандорине экранизируют в Англии

Фото: ИТАР-ТАСС

Сериал о приключениях сыщика Эраста Фандорина будут снимать в Англии. Об этом автор детективных романов Борис Акунин рассказал на своей странице в соцсети.

"Я заключил контракт с британцами. Так что Erast Petrovich теперь будет говорить на экране не по-русски, а по-английски", - сообщил писатель.

Акунин добавил, что пока не имеет права разглашать детали, в частности название канала и бюджет проекта. Однако уточнил, что в первый пробный сезон войдут серии, снятые по трем романам: "Смерть Ахиллесса", "Статский советник" и "Коронация". Писатель также будет участвовать в создании телеверсии в качестве консультанта, поэтому он уверен, что сумеет уберечь будущие фильмы от возможных ляпов.

Помимо этого, Борис Акунин написал, что является большим поклонником британского исторического сериала.

литература Борис Акунин экранизации детектив сериал Фандорин

