Детективы о Фандорине экранизируют в Англии

Фото: ИТАР-ТАСС

Сериал о приключениях сыщика Эраста Фандорина будут снимать в Англии. Об этом автор детективных романов Борис Акунин рассказал на своей странице в соцсети.

"Я заключил контракт с британцами. Так что Erast Petrovich теперь будет говорить на экране не по-русски, а по-английски", - сообщил писатель.



Акунин добавил, что пока не имеет права разглашать детали, в частности название канала и бюджет проекта. Однако уточнил, что в первый пробный сезон войдут серии, снятые по трем романам: "Смерть Ахиллесса", "Статский советник" и "Коронация". Писатель также будет участвовать в создании телеверсии в качестве консультанта, поэтому он уверен, что сумеет уберечь будущие фильмы от возможных ляпов.

Помимо этого, Борис Акунин написал, что является большим поклонником британского исторического сериала.