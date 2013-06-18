На Поклонной горе пройдет праздник клубники

Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru рекомендует: 29 июня на Поклонной горе в рамках фестиваля "Лучший город земли" пройдет праздник клубники. Для гостей подготовлена обширная шоу-программа: парад июньской ягоды, земляничный хоровод, а также ягодный аукцион.

Также специалисты расскажут о правильном выращивании ягоды и продемонстрируют 20 самых вкусных сортов клубники.

Во время празднования будут проводиться мастер-классы под руководством кондитеров, которые продемонстрируют способы приготовления самых вкусных десертов и необычных блюд из любимой всеми ягоды.

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