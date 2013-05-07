Жители сообщают об обрушении части лестницы у подъезда в ЗАО

Фото:Читатель M24.ru

Читательница M24.ru Софья сообщает об обрушении части лестницы у подъезда на западе Москвы.

"Вот уже месяц жители спотыкаются о глубокую яму у 1 подъезда дома №25-а по адресу 2-я Рейсовая улица, район Внуково", - рассказывает читательница M24.ru.

По ее словам, ремонтных работ по устранению провала так и не произвели.

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