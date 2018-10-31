Дом усадьбы Петрово-Соловово отреставрируют к концу 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре столицы до конца будущего года отреставрируют деревянный дом усадьбы А. Петрово-Соловово – М.Шиллер, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"В здании уже проведены подготовительные работы. Здесь демонтировали аварийные фрагменты кровли и сруба, удалили штукатурку, вывезли мусор, а также пронумеровали венцы сруба", – говорится в сообщении.

Как уточняется, 11 октября на объекте был зафиксирован факт частичной разборки кровли и сруба. В связи с этим работы на объекте были приостановлены.

"На данный момент работы на объекте не ведутся, что было подтверждено результатами планового выезда инспектора 30 октября 2018 года", – отметили в пресс-службе.

Здание, построенное в 1821 году, находится по адресу: улица Долгоруковская, дом 25, строение 1. В 1899 году его перестроили.

В 1821 году дом принадлежал действительному статскому советнику Андрею Петрово-Соловово. На месте старой застройки во дворе был сделан новый флигель "Г"-образной формы и два сарая в западной части. В 1897 году усадебный дом купила дочь коллежского асессора Мария Шиллер.

Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие утвердило проект реставрации бывшей конторы Новосухаревского рынка в Красносельском районе. Трехэтажное здание в форме треугольника с обрезанным углом в стиле советского конструктивизма 20-30-х годов является самой ранней работой архитектора Константина Мельникова.

Также департамент культурного наследия столицы выдал задание на разработку проекта реставрации дома-мастерской Исаака Ильича Левитана в Большом Трехсвятительском переулке. Согласован проект реставрации усадьбы Латышевых – Бахрушиных – Бардыгиных на Воронцовом Поле. Здание построили в начале XIX века.