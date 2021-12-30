Клим Шипенко станет гостем "The City. Говорим"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет режиссер Клим Шипенко. Эфир пройдет в ночь с четверга на пятницу, с 30 на 31 декабря.

В беседе с ведущей программы Ренатой Пиотровски режиссер Клим Шипенко расскажет, сложно ли снимать в невесомости и гарантируют ли съемки в космосе успех в прокате.

Смотрите выпуск в 00:20 на телеканале Москва 24.

5 октября Шипенко вместе с актрисой Юлией Пересильд отправились на МКС для съемок фильма "Вызов". Съемочная группа прошла предполетную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости. По словам режиссера, работа над фильмом продлится приблизительно до конца 2022 года.

Ранее гостем программы стал дирижер Юрий Башмет.