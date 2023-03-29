Москва онлайн покажет открытие выставки современного искусства Art Russia

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

30 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие выставки современного искусства Art Russia в Гостином дворе. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с представителями галерей, художниками и посетителями, а также покажет нашим зрителям наиболее значимые экспонаты.

В ярмарке примут участие более 100 художников, скульпторов, фотографов и других деятелей искусства из разных стран.

Галерея "Евразия" представит гравюры современных японских мастеров, а также познакомит с творчеством корейского художника-фарфориста Пака Бенгхо и японского керамиста Като Сумия.

На выставке можно будет полюбоваться творчеством живописца Глеба Скубачевского и скульптора Владимира Иванова.

Смотрите прямую трансляцию 30 марта в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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