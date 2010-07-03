Французский режиссер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет

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Ушла из жизни французский режиссер, сценарист и продюсер Аньес Варда. Ей было 90 лет, сообщается на сайте радиостанции France Inter.

Варда скончалась в ночь на пятницу в собственном доме. Причиной смерти стал рак.

В фильмографии Варды такие фильмы, как "Клео от 5 до 7", "Счастье", "Жако из Нанта", "Без крыши, вне закона" и "Пуэнт-курт". Также она снимала документальные ленты – "Лица, деревни", "Собиратели и собирательница" и "Далеко от Вьетнама".

Помимо этого, она стала из сценаристов картины "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи. В 2017 году получила почетную премию "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.