"Спрячь бабушку в холодильнике": итальянский кинохит выходит на российские экраны

Фото: предоставлено организаторами

Лучшая комедия программы VI Российско-итальянского кинофестиваля RIFF выходит в российский прокат 1 января.

"Спрячь бабушку в холодильнике" (Metti la nonna in freezer) – основанная на реальной истории авантюрная, романтическая комедия, которая стала хитом в Италии и приняла участие уже почти в 20 международных кинофестивалях, включая RIFF.

Неподкупный полицейский Симоне безумно влюбляется в Клаудию, молодую и бедную художницу-реставратора, которая содержит свою мастерскую благодаря пенсии бабушки – как и многие молодые итальянцы, живущие на деньги старших родственников. Когда бабушка внезапно умирает, Клаудия с помощью подруг решает пойти на отчаянный шаг, чтобы продолжить получать пенсию.

Видео: YouTube/"ПилотКино"

Маскировки, недоразумения и гениальная ложь – в комедии о том, как выжить во времена кризиса. Но главное в картине – любовь и настоящая женская дружба, которая выдержит любые испытания.

Сюжет основан на имевшем место факте криминальной хроники, который режиссеры прочитали в ленте новостей. Но если в реальности такие аферы оборачиваются тюремным сроком, то Джанкарло Фонтана и Джузеппе Стази смогли рассказать о серьезных изменениях, происходящих во всем мире, легко и с юмором. И, конечно, с хеппи-эндом, ведь это Италия!

Фильм был снят в провинции Витербо близ Рима и погружает в атмосферу живого и яркого провинциального итальянского городка. Сценаристом выступил знаменитый итальянский комедиограф Фабио Бонифаччи ("Кто эти люди?", "Добро пожаловать на Север", "Уроки шоколада" и другие).

В главных ролях – новая звезда европейского кино, прошедшая путь от мисс Италия до серьезной драматической актрисы, Мириам Леоне ("Дама под вуалью", "Медичи", "Великолепные Медичи") и один из самых любимых актеров Италии Фабио Де Луиджи ("Познакомься с Софией", "Женщины против мужчин"). В роли бабушки – девушка Джеймса Бонда 1967 года Барбара Буше.