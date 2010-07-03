Пассажиры ЦППК смогут купить билеты на фестиваль "Дикая мята" со скидкой

Пассажиры АО "Центральная ППК" смогут купить билеты на фестиваль "Дикая мята" со скидкой в 500 рублей, передает Агентство "Москва".
Как пояснили в пресс-службе ЦППК, гости фестиваля, приехавшие на электропоезде, смогут получить скидку при покупке взрослого входного билета в кассе фестиваля. Для этого необходимо предъявить билет на пригородный поезд до станции "Тарусская", действительный в дни фестиваля.
До места проведения "Дикой мяты" добраться можно будет на электропоездах. Необходимо доехать до станции "Тарусская", которая расположена недалеко от площадки мероприятия. Уже от станции "Тарусская" до площадки фестиваля будут курсировать маршрутки.
Если ехать с Курского вокзала, то время в пути составит 1,5 часа на экспрессе и около 2 часов 20 минут на обычном электропоезде. Если стартовать из Тулы – около часа.
Вся информация о том, как добраться до "Дикой мяты", есть на официальном сайте мероприятия.
Для посетителей фестиваля есть еще один сюрприз. В последний день музыкального праздника гости из Москвы и Подмосковья смогут воспользоваться "Дикомятным экспрессом". Он проследует от станции "Тарусская" до Курского вокзала с промежуточной остановкой на станции "Царицыно".
Экспресс выполнит только один рейс, время отправления – 22:30. Чтобы стать пассажиром экспресса, необходимо купить билет на сайте "Дикой мяты", его цена составит 400 рублей.
"Дикая мята" – масштабный музыкальный фестиваль в России. В этом году он пройдет с 28 по 30 июня. На площадке фестиваля выступит около 100 артистов, в том числе группы "Аквариум" и "Мумий Тролль".
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