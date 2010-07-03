Дом музыки приглашает принять участие в "Операции "Новый год" в Простоквашино"

Фото: предоставлено организаторами

Премьера фантастической новогодней сказки "Операция "Новый год" в Простоквашино" пройдет в дни зимних школьных каникул на одной из самых популярных среди зрителей Москвы сцене Светлановского зала Дома музыки.

Главные действующие лица – популярные, всеми любимые, старые добрые персонажи мультфильма про деревню Простоквашино: Дядя Федор, кот Матроскин, почтальон Печкин и пес Шарик. К ним присоединятся пришельцы из далекой-далекой галактики – братья Хочуха, Нехочуха и их грозный робот.

История разворачивается под самый Новый год на планете Земля, в деревне Простоквашино, где всеми любимые герои после неудачной попытки срубить елку в лесу решают нарядить лесную красавицу прямо во дворе.

Но наши герои даже не догадываются, что елка, так старательно выбранная ими, очень нужна двум непослушным и капризным инопланетянам, которые тоже, как и все, ждут праздника и чудес! Хочуха и Нехочуха составляют коварный план похищения, настраивают инопланетный навигатор и летят в Простоквашино на своей космической летающей тарелке за настоящей новогодней простоквашинской елкой. И ни одна другая их не устроит!



Фото: предоставлено организаторами

А вот что произойдет дальше, смогут ли поладить любимые всеми герои Простоквашино с космическими пришельцами, вы узнаете, посмотрев эту чудесную, добрую и захватывающую историю.

Зрителей ждут театрализованное музыкальное представление с загадками и головоломками для детей и взрослых, песни, танцы, космическая тарелка, настоящий робот и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. На сцене Светлановского зала перестают играть актеры и начинают оживать известные персонажи, которые увлекают зрителей в сказочное празднование Нового года в деревне Простоквашино.

А еще сказка "Операция "Новый год" в Простоквашино" – это не только любимые персонажи и увлекательный сюжет, но и непревзойденное качество зрелища от лучших режиссеров-постановщиков, оригинальная музыка, новые, яркие костюмы, современные декорации. Детали и билеты доступны по ссылке.