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Москва 24

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Культура

12:48

Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Маленькое искусство"

культура Москва онлайн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 мая специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке "Маленькое искусство" в Еврейском музее и центре толерантности.

В экспозиции представлены наброски, эскизы и зарисовки Исаака Левитана, Василия Поленова, Валентина Серова, Ильи Репина, Казимира Малевича, Антонины Софроновой, Льва Бакста и других художников – всего более 130 работ.

Выставка состоит из нескольких разделов, каждый из которых рассказывает о том, как со временем изменился формат картин, как маленькие работы перестали быть просто зарисовками, а стали самостоятельными произведениями.

Смотрите трансляцию 26 мая в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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