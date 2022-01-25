Актриса Стася Милославская станет гостем "The City. Говорим"

Фото: instagram.com/milostasii

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет актриса кино и театра Стася Милославская. Эфир пройдет в ночь со среды на четверг, с 26 на 27 января.

В беседе с ведущей Ренатой Пиотровски актриса Стася Милославская расскажет, с чем связан растущий интерес Netflix к российским актерам и как попасть в западный сериал.

Ранее гостем программы стала секс-блогер Арина Холина. Во время эфира она рассказала, что в современном мире считать неверностью и нужно ли признаваться близкому человеку в измене.