Стала известна дата премьеры приквела фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

Фото: кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", режиссер – Джордж Миллер
Студия Warner Bros. огласила дату премьеры фильма "Безумный Макс: Фуриоса", сообщает "Газета.ру".
Зрители смогут увидеть ленту 23 июня 2023 года. Отмечается, что премьера не коснется онлайн-площадок.
Новая картина станет приквелом фильма "Безумный Макс: Дорога ярости", который вышел в 2015 году. Главную роль в постапокалиптическом боевике сыграет британо-аргентинская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по ролям в "Дороге ярости", хорроре "Ведьма" и сериале "Ход королевы".
Кроме того, в "Фуриосе" примут участие Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II.
Ранее стало известно, что британо-американский актер Альфред Молина вновь сыграет роль Отто Октавиуса (Доктора Осьминога) в третьей части "Человека-паука" с Томом Холландом в главной роли. Молина уже играл ученого, превратившегося в суперзлодея с вросшими в спину металлическими щупальцами, во второй части трилогии про Человека-паука от режиссера Сэма Рэйми. Человека-паука в том фильме играл Тоби Магуайр.
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