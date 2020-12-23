Вышел первый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи

Видео: youtube.com/Amazon Prime Video

Появился первый трейлер второй части фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи, сообщает "Газета.ру"

В ленте история снова разворачивается вокруг принца Акима и его друга Сэмми. Но только теперь они прибыли в Нью-Йорк из Африки, чтобы найти наследника короля.

Режиссером фильма, премьера которого состоится 5 марта 2021 года, стал Крейг Брюэр.

Ранее сервис HBO Max представил проморолик, анонсирующий проекты, которые предложат подписчикам стриминга в 2021–2022 годах.