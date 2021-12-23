В Москве 30 декабря пройдет концерт "Верните мне мой 1992-й"

Фото: пресс-служба Bad Balance
Концерт хип-хоп музыки "Верните мне мой 1992-й" пройдет 30 декабря в столичном клубе 1930 Moscow. Свои композиции исполнят артисты, которые находились на пике популярности 30 лет назад. Среди них оказались Bad Balance, "Мальчишник" и Мистер Малой.
"Сегодняшней молодежи сложно представить, что хип-хоп в России существовал задолго до появления Басты и Oxxxymiron. А он не только существовал, но и был безумно популярен. Главными кумирами всех, кто ходил в джинсах-трубах, конечно же, были Bad Balance и их бессменный лидер ШЕFF, написавший большую часть текстов в группе", – сообщают организаторы.
Мистер Малой исполнит свой хит "Буду погибать молодым". Этот трек журнал Timeout внес в список "100 песен, изменивших нашу жизнь".
Дебютный альбом группы "Мальчишник" издавался трижды и был продан тиражом более одного миллиона экземпляров. Группа очень редко выступает в последнее время, но перед Новым годом Дэн и Мутабор снова выйдут на сцену.
Концерт пройдет с возрастным ограничением 16+.
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