Колизей в Риме закрыли из-за непогоды

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Дирекция археологического парка Колизея приняла решение о временном закрытии памятника для посещений.

"Из-за непогоды и сильных порывов ветра археологический парк Колизея будет закрыт", – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Понижение температуры и снегопад охватил большую часть Апеннинского полуострова. По данным местных СМИ, жертвами непогоды к настоящему моменту стали три человека.