Автор скульптуры LOVE Роберт Индиана скончался в США

В США скончался один из легендарных мастеров поп-арта – художник Роберт Индиана. Он умер в возрасте 89 лет из-за остановки дыхания, сообщает "Газета.ру".

Индиана прославился как автор одного из символов XX века – логотипа LOVE, в котором буквы поставлены друг на друга. Созданный художником в 1960-е годы рисунок, за 50 лет повторили во множестве как авторизованных, так и нелегальных принтов и картин. Кроме того, скульптуры LOVE украшают города по всему миру.

Первая масштабная скульптура LOVE по проекту Индианы появилась в 1970 году. Пять лет спустя ее приобрел для своей коллекции Музей искусств в Индианаполисе. А в 1973 году художник создал красно-сине-зеленую версию логотипа, впоследствии ставшую одной из самых известных. Впервые ее напечатали на американских почтовых марках ко Дню всех влюбленных.