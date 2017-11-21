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Москва 24

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Культура

21 ноября, 12:54

В США назвали лауреатов премии International Emmy

культура кино

Фото: AP/Andy Kropa

В США прошла церемония вручения международной телевизионной премии "Эмми".

Лучшим актером стал Кеннет Брана за роль в сериале "Валландер". Лучшей актрисой назвали Анну Фрил за роль в сериале "Марчелла". Оба телешоу представляли Великобританию, сообщает "Газета.ру".

В номинации "Лучший драматический сериал" выиграло норвежское "Богатство". Премия в категории "Лучший телефильм/минисериал" досталась французской драме "Не покидай меня".

В конце октября стало известно, что американский актер Кевин Спейси не получит присужденную ему премию "Эмми". Престижную награду отозвали из-за выдвинутых в его адрес обвинений в домогательствах.

Актер сериала "Стартрек" Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году. Тогда Рэппу было 14 лет. Артист извинился за "неуместное пьяное поведение".

Тогда же Спейси совершил каминг-аут. Он признался, что у него были отношения с мужчинами. Сейчас, по заявлению актера, Спейси предпочитает "жить как гей".

Самые неожиданные признания знаменитостей о смене ориентации читайте в материале портала Москва 24.

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