Главную роль в фильме "Чемпион мира" могут исполнить Грин и Йовович

Одну из главных ролей в отечественном фильме "Чемпион мира" могут сыграть Ева Грин и Милла Йовович. Об этом сообщает Агентство "Москва"
"В актерском соотношении, сложная задача, самая сложная, наверное, здесь должны быть безусловно харизматичные люди, есть приглашения для международных звезд на роль Петры Лееверик – М.Йовович, а также Е.Грин", – отмечают представители кинокомпании.
Также сообщается, что роль Виктора Корчного могут сыграть Владимир Машков, Константин Хабенский, Максим Матвеев.
Продюсер Леонид Верещагин заявил, что поскольку в картине будут заняты популярные артисты, создатели фильма вынуждены попросить у Фонда кино 350 миллионов рублей для реализации проекта.
Картина "Чемпион мира" повествует о простом деревенском парне-спортсмене, который под руководством своего тренера становится чемпионом мира по классической борьбе.
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