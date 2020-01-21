Москва представит 28 проектов на туристической выставке в Мадриде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва представит 28 проектов на туристической выставке Fitur в Мадриде. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

"Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Москва примет участие в выставке Fitur, которая будет проходить с 22 по 26 января в Мадриде.

В числе основных проектов от Москвы парк "Зарядье", музей-заповедник "Царицыно", ВДНХ и фестивали цикла "Московские сезоны". В рамках презентации пройдет обсуждение знаковых городских объектов, гостиничных комплексов и туристических компаний.

Ожидается, что интерес к столичному стенду окажется большим, поскольку Москва в зимние праздники была крайне популярна у туристов. Ее целью на ближайший год является добиться дальнейшего роста турпотока, поэтому кроме участия в Fitur российская столица представит свои проекты еще в семи международных туристических выставках, в частности, в Бразилии, Германии, Индии, Китае и других странах.

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