Хабенский прокомментировал выход из борьбы за "Оскар"

Российский актер и режиссер Константин Хабенский прокомментировал выбывание фильма "Собибор" из борьбы на премию "Оскар". Он рассказал в интервью RT, почему решил попробовать себя в роли режиссера и справилась ли съемочная группа "Собибора" с поставленными задачами.
"Ну так случилось, ничего страшного", – отреагировал Хабенский на новость о невключении российской картины в шорт-лист претендентов на "Оскар".
По его словам, задача режиссера и съемочной группы состояла в том, чтобы "сделать фильм таким, чтобы зритель мог его смотреть, несмотря на тему, жестокость и много-много-много чего еще". Хабенский отметил, что хотел снять именно художественный фильм, а не документальный или хоррор.
"Сказку, комедию всегда легче представлять зрителю", – пояснил Хабенский, добавив при этом, что в прокате "Собибор" собрал "в пять-шесть раз больше, чем предполагали аналитики, чем нам предсказывали". Режиссер предположил, что даже при небольшом количестве рекламы действует сарафанное радио. К тому же "интерес был достаточно высок", поэтому его создатели смогли "превзойти предсказания", сказал Хабенский.
"Вообще страшно браться за любую тему, если в ней нет человеческого начала и если в ней нет рассказа о человеке", – признался режиссер "Собибора". По его словам, несмотря на сложности, он все же взялся за такую тяжелую историю узников концлагеря и довел съемочный процесс до конца. "Мне кажется, что на момент, когда мы выпустили эту картину, все, что я понимал, знал и мог сделать вместе с командой, которая собирала и сочиняла этот фильм, на 98% я сделал", – подчеркнул режиссер.
18 декабря Американская киноакадемия опубликовала шорт-лист из девяти фильмов, которые будут бороться за премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Российская картина "Собибор" в список не попала. При этом в число претендентов на премию вошла драма Сергея Дворцевого "Айка", представляющая Казахстан. В ней рассказывается о том, как киргизская девушка по имени Айка живет и нелегально работает в Москве.
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