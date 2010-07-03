На кинофестивале "Будем жить" покажут 100 фильмов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках VIII Московского кинофестиваля "Будем жить" покажут 100 фильмов, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Он рассказал, что в этом году фестиваль будет отличаться качеством картин, представленных в конкурсе.
"У нас в конкурсе 50 картин и вне конкурса тоже 50 фильмов будет. Также будет отмечаться 100-летие ВГИКа и 100-летие цирка", – цитирует Герасимова Агентство "Москва".
Директор кинофестиваля Дмитрий Якунин добавил, что члены жюри на этапе отбора посмотрели 300 кинокартин. По его словам, фестиваль пройдет на ведущих московских площадках, таких как Центральный Дом кинематографистов, кинотеатры "Иллюзион", "Космос", Центр документального кино, "Поклонка", шатер на Поклонной горе.
VIII Московский кинофестиваль пройдет в столице с 23 по 31 августа и будет приурочен ко Дню российского кино. Откроет фестиваль короткометражный фильм "Девочка на джипе" Алексея Зуева.
Ранее сообщалось, что 24 августа пройдет "Ночь кино". Откроет ее дебютная картина Александра Золотухина "Мальчик русский", мировая премьера которой состоялась на 69-м Берлинском кинофестивале.
По всей России в "Ночи кино" будет участвовать рекордное число площадок – 3,5 тысячи. Запланированы 337 мероприятий, среди которых – кинопоказы и встречи с режиссерами.
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