Москва онлайн покажет экскурсию по Дому творчества писателей в Переделкине

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

23 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по отреставрированному Дому творчества писателей в подмосковном Переделкине. Вы узнаете историю здания, увидите помещения, в которых отдыхали и работали советские писатели.

Также экскурсовод расскажет о том, что ждет посетителей обновленной культурной площадки, и проведет по выставке "Условия материальной независимости". Выставочное пространство включает в себя 9 комнат-инсталляций, которые позволяют погрузиться в размышления о судьбе и истории Переделкина.

Смотрите прямую трансляцию 23 мая в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

