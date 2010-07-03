"Мосфильм" передал патриарху старинные иконы

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Глава "Мосфильма" Карен Шахназаров передал патриарху Кириллу десять икон XIX – начала XX века из запасников киностудии. Их использовали как реквизит.

"Есть версия, что, когда храм Христа Спасителя ломали, эти иконы были переданы на "Мосфильм", – рассказал Шахназаров. Согласно второй версии, "эти иконы пытались вывезти немцы, но наши солдаты их отбили и тоже передали на "Мосфильм", добавил директор киностудии. По словам Шахназарова, иконы на "Мосфильме" не регистрировались, и поэтому часть их могла быть расхищена.

Патриарх, в свою очередь, пообещал, что иконы приведут в порядок, а затем передадут в новые храмы. Глава РПЦ также поблагодарил Шахназарова за профессиональную деятельность и "устную публицистику". "С письменной я не знаком, а с устной хорошо знаком, как и огромное количество россиян. Спасибо вам за огромный вклад в общественную дискуссию", – цитирует патриарха "Интерфакс".

В числе икон, переданных патриарху "Мосфильмом", – "Преподобные Феодосий и Антоний", "Богоматерь на престоле", "Усекновение главы Иоанна Предтечи", "Святой мученик Христофор", "Ветхий Завет".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пожертвовал личные деньги на икону для храма Вооруженных сил. Его возводит Минобороны РФ на территории подмосковного парка "Патриот".