Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

10:59

Бутусов выступит с концертом в Москве 22 января

культура

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" выступят с концертом 22 января. Главные хиты Nautilus Pompilius "Гудбай, Америка!", "Прогулки по воде", "Скованные одной цепью" прозвучат со сцены Главклуба.

Зрителей ждет необычная сценография, яркий видеоряд, состоящий из архивных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, и исполнение любимых песен в новых аранжировках.

"По рассказам Михаила Козырева, Nautilus Pompilius – это была не просто новая музыка, которой ранее не было, это был "воздух"... Десятки хитов, любимых тысячами людей по всему миру, сегодня также является "воздухом", как и практически 40 лет назад", – говорится в сообщении организаторов концерта.

Группа Nautilus Pompilius появилась в 1982 году. Вячеслав Бутусов и Илья Кормильцев придумывали первые песни и записывали первые альбомы в Свердловске. Песни сочетали тонкую поэзию и пронзительные аранжировки.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать