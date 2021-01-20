Бутусов выступит с концертом в Москве 22 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вячеслав Бутусов и группа "Орден Славы" выступят с концертом 22 января. Главные хиты Nautilus Pompilius "Гудбай, Америка!", "Прогулки по воде", "Скованные одной цепью" прозвучат со сцены Главклуба.

Зрителей ждет необычная сценография, яркий видеоряд, состоящий из архивных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, и исполнение любимых песен в новых аранжировках.

"По рассказам Михаила Козырева, Nautilus Pompilius – это была не просто новая музыка, которой ранее не было, это был "воздух"... Десятки хитов, любимых тысячами людей по всему миру, сегодня также является "воздухом", как и практически 40 лет назад", – говорится в сообщении организаторов концерта.

Группа Nautilus Pompilius появилась в 1982 году. Вячеслав Бутусов и Илья Кормильцев придумывали первые песни и записывали первые альбомы в Свердловске. Песни сочетали тонкую поэзию и пронзительные аранжировки.

