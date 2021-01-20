Москва онлайн: музыка из "Интерстеллара" прозвучит в исполнении Simple Music Ensemble

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 января в исторической оранжерее павильона № 14 на ВДНХ прозвучит музыка Ханса Циммера из фантастического фильма "Интерстеллар". Известные композиции исполнят музыканты Simple Music Ensemble.

Немецкий композитор Ханс Циммер – автор музыки к фильмам "Человек дождя", "Король Лев", "Ангелы и демоны", "Перл-Харбор", "Начало", "Пираты Карибского моря", "Шерлок Холмс". Он является лауреатом премии "Оскар", двукратным лауреатом "Золотого глобуса", трехкратным обладателем "Грэмми".

Simple Music Ensemble – студия камерной музыки. Состав исполнителей варьируется от 2 до 13 человек, а репертуар состоит из множества музыкальных стилей и направлений – от эпохи Возрождения до современной музыки. Автор проекта – Григорий Волков.

Проводить концерты в исторической оранжерее павильона № 14 стали совсем недавно. Для меломанов двери павильона открылись 3 декабря минувшего года. В тот вечер оркестр играл музыку Говарда Шора. Публика пришла в восторг от атмосферы. Концерты стали регулярными, на них начали выступать популярные артисты и музыканты.

Смотрите прямую трансляцию 21 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.