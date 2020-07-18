"TVoя Москва" расскажет, как выстроить свой медиабренд

Не работает видео? Если на вашем iPhone / iPad не воспроизводится трансляция, зайдите в настройки Safari и отключите кнопку "Без перекрестн. отслеж."

Технические специалисты работают над решением этой проблемы

В сегодняшних реалиях любая компания, представленная в социальных сетях, взаимодействует с аудиторией как медиа, и по сути ими и является. И даже каждый из нас со своими личными страничками – тоже. Как выстроить свой медиабренд профессионально? И какие инструменты использовать для продвижения в современных медиа?

Все зависит от ваших задач и текущей узнаваемости. А может, вы задумались о создании нового бренда? Тогда не советуем пропускать лекцию Регины Юркиной, генерального директора конкурса "Медиабренд".

Уже в эту субботу! Начало в 13:00. Далее лекция будет доступна у нас на сайте.

Тема лекции – "Специфика построения бренда современного медиа".

27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва". Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.