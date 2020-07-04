"TVoя Москва" расскажет, как придумывать крутые идеи и развивать свою креативность

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Почему одни люди придумывают крутые идеи, а другие – нет? Что мешает вам тренировать свой мозг и поддерживать творческий тонус?

Смотрите лекцию директора по эфирному промоушену

МУЗ ТВ, преподавателя ВШЭ Варвары Титовой и научитесь придумывать лучше, чем вы привыкли.

Тема лекции – "Как воспитывать, развивать и поддерживать свою креативность".

О чем поговорим:

Почему одни люди придумывают крутые идеи, а другие – нет?



Что мешает человеку мыслить творчески?



Как научиться придумывать лучше, чем вы привыкли?

Креативные техники – 5 способов обмануть мозг.



Запись лекции можно посмотреть на сайте проекта @tvoyamoskva24

27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва".

Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.