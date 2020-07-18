"TVoя Москва" расскажет, как раскрутить аккаунт в соцсетях и заявить о себе на рынке

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Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Мир социальных медиа не стоит на месте – механики продвижения постоянно меняются, появляются новые форматы и формы. Как сегодня привлечь внимание к себе или своему проекту?

И чем вообще отличается SMM-специалист от обычного пользователя социальных сетей? Он знает механики и алгоритмы платформ, следит за трендами и понимает специфику работы со своей аудиторией.

О преимуществах профессионального подхода, а также об актуальных способах продвижения себя или своего проекта узнаем из лекции digital-стратега и контент-маркетолога Анны Пущинской.

Начало – 18 июля в 12:00. Запись лекции можно посмотреть на сайте проекта @tvoyamoskva24.

Тема лекции – "Ключевые тренды SMM: как раскрутить аккаунты в социальных сетях, заявить о себе на рынке, получить новых клиентов".

О чем поговорим?

Зачем бизнесу социальные сети;



Тенденции и инструменты SMM: что работает, а что нет;



Позиционирование сообществ, стратегия продвижения: как привлечь свою целевую аудиторию;

Бренд-менеджмент и визуал: как сделать визуальный контент уникальным и запоминающимся;

Тексты в социальных сетях: как писать, чтобы верили и покупали;



Реклама и продвижение: таргетинг, блогеры.



27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва". Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.