Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

12:00

"TVoя Москва" расскажет, как раскрутить аккаунт в соцсетях и заявить о себе на рынке

культура

Мир социальных медиа не стоит на месте – механики продвижения постоянно меняются, появляются новые форматы и формы. Как сегодня привлечь внимание к себе или своему проекту?

И чем вообще отличается SMM-специалист от обычного пользователя социальных сетей? Он знает механики и алгоритмы платформ, следит за трендами и понимает специфику работы со своей аудиторией.

О преимуществах профессионального подхода, а также об актуальных способах продвижения себя или своего проекта узнаем из лекции digital-стратега и контент-маркетолога Анны Пущинской.

Начало – 18 июля в 12:00. Запись лекции можно посмотреть на сайте проекта @tvoyamoskva24.

Тема лекции – "Ключевые тренды SMM: как раскрутить аккаунты в социальных сетях, заявить о себе на рынке, получить новых клиентов".

О чем поговорим?

  • Зачем бизнесу социальные сети;
  • Тенденции и инструменты SMM: что работает, а что нет;
  • Позиционирование сообществ, стратегия продвижения: как привлечь свою целевую аудиторию;
  • Бренд-менеджмент и визуал: как сделать визуальный контент уникальным и запоминающимся;
  • Тексты в социальных сетях: как писать, чтобы верили и покупали;
  • Реклама и продвижение: таргетинг, блогеры.

27 июня стартовал шестой сезон образовательного проекта "TVoя Москва". Восемь бесплатных онлайн-лекций и четыре открытых мастер-класса от практиков медиарынка помогут слушателям выстроить персональную траекторию развития, получить новые навыки или даже освоить новые профессии в сфере медиа. Переквалифицироваться и повысить собственную ценность!

Мероприятие проводится при финансовой поддержке департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать