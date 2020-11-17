Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" обновил постеры к советским фильмам

Фото: пресс-служба телеканала
Киноканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в коллаборации с агентством "Bang! Bang!" представил переосмысленные постеры советской классики 60-х. Зрители могут угадать фильмы по новым постерам и поделиться впечатлениями о новых воплощениях советских афиш на официальном сайте киноканала.
Советский киноплакат – это отдельный жанр дизайна, который отражает культуру времени. Наряду с фильмами Эйзенштейна в историю вошли киноафиши от братьев Стенбергов. Геометричные формы плаката цепляли взгляд прохожих, хоть и не всегда раскрывали сюжет фильма.
"Очень свежие ощущения испытываешь при взгляде на плакаты современных художников. Наши ровесники, они сделали так, словно фильм совсем новый и где-то прямо сейчас идет в кино! Удивительный шанс испытать то самое чувство предвкушения от просмотра, которое испытывали наши мамы и папы, бабушки и дедушки, когда, завидев афишу, бежали в кинотеатр. Фильмы любимых мастеров, объединяющие поколения огромной страны, обретают новую жизнь и новый контакт со зрителем в нашем эфире и в этих плакатах", – отметил директор по киноканалам АО "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев.
Новое видение получили киноафиши фильмов, которые особо любимы отечественным зрителем. Резиденты иллюстраторского агентства: Тим Яржомбек, Вадим Ганненко, Катя Мурысина, Андрей Тарусов и Александр Байдин переосмыслили советский киноплакат и перерисовали основную идею в своем стиле, сохранив режиссерский замысел.
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