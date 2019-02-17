Музыкантам группы "Чайф" вернули гитары

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Участникам рок-группы "Чайф" Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову вернули гитары. Музыкальные инструменты пропали во время перелета из Москвы в Екатеринбург.

"Их забыли положить в багаж. Никто не помнит, кто оставил их. Поэтому просто переправили сюда, и все. Нам извинений не надо. Спасибо, что все в целости и сохранности", – сообщила РИА Новости пресс-секретарь коллектива Марина Залогина.

Ранее музыканты сообщили на странице в социальной сети Facebook, что гитары потерялись при перелете. "Есть версия, что грузчики в Шереметьево фотографируются и играют на них во время перерывов", – было сказано в сообщении.

2 декабря музыканты рок-группы остались недовольны условиями, предоставленными авиаперевозчиком перед вылетом из аэропорта Новосибирска. Сначала пассажиров долго держали в автобусе, который должен был довезти их до самолета. На улице было 25 градусов мороза. Потом пассажиров доставили в самолет, где была обратная история – сломанный кондиционер, из которого дул горячий воздух. "Чайф" вступили в перепалку с экипажем и назвали происходящее бардаком.