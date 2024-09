Брат Майкла Джексона Тито умер в возрасте 70 лет

Фото: Photo by Mark Von Holden/Invision/AP

Брат Майкла Джексона, участник группы The Jackson 5 Тито Джексон умер на 71-м году жизни, сообщает издание Variety.

Смерть певца также подтвердил его племянник Сигги Джексон. Официально причина смерти не установлена. Однако, по мнению друга семьи Стива Мэннинга, у музыканта произошел сердечный приступ во время поездки в Англию.

Тито Джексон был участником группы The Jackson 5, состоящей из пяти братьев Джексон – Джеки, Джермейна, Марлона и Майкла. В основном они выпускали музыку в стилях блюз и R&B. Первый альбом объединения сразу же возглавил американские чарты с песнями I Want You Back, I’ll Be There и The Love You Save.