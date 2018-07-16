Посвященный "Городу будущего" пленэр пройдет в 80 культурных центрах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Московский пленэр" пройдет в культурных центрах столицы 21 июля. В бесплатных уроках живописи смогут участвовать все желающие, москвичи смогут посетить более 80 занятий в необычных местах. В некоторых случаях потребуется предварительная регистрация.

"Темой второго московского пленэра в этом году станет "Город будущего" – художественная интерпретация идеального города. В течение дня участники пленэра под руководством художников будут создавать картины на городскую тематику карандашом, гуашью, акварелью", – рассказали в пресс-службе дирекции культурных центров московского департамента культуры.

По данным представителей учреждения, все необходимые инструменты – мольберты, холсты, краски и фартуки – бесплатно выдадут на месте. Предполагается, что участвовать в акции будут 2,5 тысячи человек, включая известных художников, помогут с организацией и магазины для творчества, а также галереи, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Один из пленэров пройдет в Ватутинках на крыше торгового центра. Занятие состоится с 17:00 до 19:00. Преподаватель расскажет новичкам об основах живописи и научит основным приемам. Вход на занятие без предварительной регистрации.

Необычный пленэр запланировали в парке "Северное Тушино" в культурном центре "Салют". Там художники пофантазируют на тему развития судоходства напротив Северного речного вокзала. Все желающие смогут воспользоваться мольбертами, кистями и красками. Начало в 11:00, регистрация на мероприятие не потребуется.

В парке "Северные Дубки" участники смогут нарисовать город будущего, в котором технологии тесно связаны с миром природы. Занятие начнется в 11:30, сбор у детской игровой зоны. Регистрация на урок не требуется.

Зарисовки карандашом будут делать участники мероприятия перед культурным центром "Москвич". Они попробуют представить, как будет выглядеть здание в 2020 году. Пленэр пройдет с 12:00 до 14:00. Потребуется регистрация.

В центре столицы занятия по рисованию организуют на территории особняка XVIII века. Участники с помощью акварели нарисуют будущее старинного дома, в котором располагается культурный центр "Гайдаровец". Уроки пройдут с 15:00 до 18:00, посетить их можно по предварительной регистрации.

Подробное расписание занятий можно найти здесь. Выставка работ участников пленэра пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра "Москвич".

По данным пресс-службы культурных центров, в экспозицию войдут около 500 картин. Их повесят в выставочных залах и покажут на плазменных панелях. Экспозиция станет крупнейшей выставкой работ непрофессионалов.