Новый сезон сериала "Преступление" стартует 22 марта на телеканале "Россия"

Фото: кадр из фильма "Преступление"; режиссеры – Максим Василенко, Александр Кириенко; производство – "ВайТ Медиа"
С 22 марта в 21:20 на телеканале "Россия" начинается премьера нового сезона детективного сериала "Преступление". Главные герои – следователи Москвина (Дарья Мороз) и Чистяков (Павел Прилучный) – раскрывают изощренное преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актерскому составу фильма в новом сезоне присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артем Ткаченко.
Сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного местного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко (Виталий Кищенко) и его жены Светланы (Мария Миронова). Александра Москвина (Дарья Мороз) считает, что исчезновение Оли и убийство Ильина напрямую связаны, и начинает отрабатывать версии.
На фоне пропажи девушки вылезают семейные тайны многих горожан, разворачивается противостояние криминальных авторитетов Карпова (Кирилл Полухин) и Ферналиева (Артем Ткаченко). Становится непросто, и Москвина понимает, что ей необходима помощь Андрея Чистякова (Павел Прилучный). Но не так давно между двумя следователями произошел конфликт, а теперь они в ссоре.
"Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет еще больше, будет чем заняться!" – поделился Павел Прилучный.
Первые два сезона "Преступления" снимались в Калининграде. Город очень точно попадает в атмосферу истории: мрачновато-серый антураж в стиле современного нуара. Это именно тот случай, когда пейзажи и интерьеры становятся главными действующими лицами истории, как и герои.
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