Верка Сердючка выступит на "Евровидении-2019"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение", сообщается на украинской странице конкурса в Instagram.

Выступление Сердючки пройдет под песню Нетты Барзилай "Toy". Также на сцену выйдет Кончита Вурст, Мадонна и звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот.

Ранее стало известно, что Мадонна получит ​миллион долларов за выступление на "Евровидении-2019". Оплатить гонорар исполнительницы согласился израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс.