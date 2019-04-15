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20:51

Верка Сердючка выступит на "Евровидении-2019"

культура за рубежом

20:51

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, выступит на международном песенном конкурсе "Евровидение", сообщается на украинской странице конкурса в Instagram.

Выступление Сердючки пройдет под песню Нетты Барзилай "Toy". Также на сцену выйдет Кончита Вурст, Мадонна и звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот.

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Оголошено учасників інтервал-актів «Євробачення-2019». 😍🔥 - Нетта виступить в першому півфіналі з новою версією переможної пісні Toy і в фіналі з новим треком, прем'єра якого відбудеться пізніше; Dana International виступить в одному з півфіналів і в фіналі; Кончіта Вурст заспіває Heroes Монса, Монс виконає попурі з піснею Елені Фурейри, Елені заспіває пісню Вєрки Сердючки з 2007 року, а Вєрка заспіває пісню Нетти Toy. До них приєднається Галі Атарі з піснею Hallilujah; Гал Гадот стане спеціальним гостем фіналу Євробачення-2019; - Ідан Райхель з'явиться з 24 музикантами і 26 фіналістами з піснею Boee; Група Shalva (з нац.отбора Ізраїлю) виступить з піснею Million Dreams; Остаточні переговори з Мадонною ведуться. Гонорар за дві пісні - 1,3 мільйона доларів.

Публикация от UA: Євробачення. Eurovision (@eurovision.ua)

Ранее стало известно, что Мадонна получит ​миллион долларов за выступление на "Евровидении-2019". Оплатить гонорар исполнительницы согласился израильско-канадский миллиардер Сильван Адамс.

культура за рубежом

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