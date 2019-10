В Москве пройдет выставка fashion-фотографа Майлза Олдриджа

Фото: Miles Aldridge/Courtesy of Christophe Guye Galerie/пресс-служба Центра фотографии имени братьев Люмьер

В России впервые пройдет выставка знаменитого британского fashion-фотографа Майлза Олдриджа. Она откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер 21 ноября.

Олдридж, которого называют "Королем цвета", с 1995 года создает обложки для журналов Vogue, Harpers Bazaar, GQ, Vanity Fair, The New York Times и The New Yorker. По словам экспертов, ему удается идеально вписываться в эстетику глянцевых журналов и вместе с этим критиковать идеалы общества потребления, частью которого они являются. В центр своих работ британский фотограф помещает красивую, сексуальную, сильную женщину. Однако этой femme fatale отводится роль простого объекта потребления, части мира консьюмеризма.

"Майлз Олдридж в глубине души режиссер. Выстраиваемые им мизансцены очень реалистичны и скрывают в себе драму, напряжение, панику и трагическое желание", – пишет Мэрилин Мэнсон в предисловии к альбому Олдриджа The Cabinet.

Как отмечают специалисты, во многих своих снимках fashion-фотограф использует образы из картин Федерико Феллини, Дэвида Линча, Педро Альмодовара, Дугласа Сирка и Альфреда Хичкока. Другие его работы содержат отсылки к классическим образцам истории искусства: живописи Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи и Лукаса Кранаха.

"Я вдохновляюсь историей фотографии и живописи, но в тоже время мои работы всегда соотносятся с сегодняшним днем", – заявил однажды Майлз Олдридж.

Работу над очередным кадром Олдридж обычно начинает с серии рисунков и полароидных снимков. Отмечается, что этот подход фотограф унаследовал у своего отца, иллюстратора Майлза Алана Олдриджа, который был автором дизайна обложек the Beatles, the Rolling Stones, the Who и Элтона Джона.

Сам фотограф начал изучать иллюстрацию и графический дизайн в колледже Святого Мартина в Лондоне. Затем он некоторое время работал иллюстратором, занимался режиссурой видеоклипов. Жизнь Олдриджа резко изменилась в 1995 году, когда его фотографии увидел редактор британского Vogue.

С конца 2000-х годов персональные выставки fashion-фотографа проходят в Великобритании, США, Нидерландах, Германии, Италии и Швейцарии. А в 2013 году Somerset House организовал первую ретроспективу Олдриджа – I Only Want You to Love Me.

В 2016 году Олдридж создал несколько серий в сотрудничестве с известными современными художниками, в числе которых Маурицио Каттелана. Именно результат их совместного творчества представят на выставке в Центре фотографии имени братьев Люмьер. В рамках открытия запланированы встреча с Майлзом Олдриджем и авторская экскурсия по выставке.