15:02Культура
Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Золотая черепаха"
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
14 октября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по XVI Международному фестивалю "Золотая черепаха" за день до официального открытия.
Корреспондент Анна Луговская вместе с журналистом и фотографом Евгенией Тимоновой пройдутся по залам и обсудят самые необычные снимки дикой природы.
Фестиваль проводится с 2006 года и считается одним из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. В нем принимают участие фотографы из разных стран. В фестивальные дни проходят лекции, мастер-классы и концерты.
В этом году на фестивале представят 425 фотографий. На снимках можно будет увидеть пиренейскую рысь, зайца-беляка, гиппопотама, стаю платаксов и многих других животных. Отдельный зал выставки будет посвящен дикой природе Москвы.
Посетить фестиваль лично можно будет с 15 октября по 20 ноября.
Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!