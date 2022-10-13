Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

14 октября специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по XVI Международному фестивалю "Золотая черепаха" за день до официального открытия.

Корреспондент Анна Луговская вместе с журналистом и фотографом Евгенией Тимоновой пройдутся по залам и обсудят самые необычные снимки дикой природы.

Фестиваль проводится с 2006 года и считается одним из крупнейших культурных и эколого-просветительских проектов в мире. В нем принимают участие фотографы из разных стран. В фестивальные дни проходят лекции, мастер-классы и концерты.

В этом году на фестивале представят 425 фотографий. На снимках можно будет увидеть пиренейскую рысь, зайца-беляка, гиппопотама, стаю платаксов и многих других животных. Отдельный зал выставки будет посвящен дикой природе Москвы.

Посетить фестиваль лично можно будет с 15 октября по 20 ноября.

Смотрите прямую трансляцию 14 октября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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