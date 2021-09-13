Большой театр введет систему QR-кодов после увеличения числа привитых от COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что в учреждении планируют ввести систему QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы готовы какое-то время еще подождать, как только процент вакцинации поднимется, мы, конечно, перейдем на это. Мы обязательно будем это делать, но чуть-чуть попозже, когда процент будет выше", – уточнил специалист.

По словам Урина, Большой театр может организовать допуск на некоторые спектакли по QR-кодам, но только при возможности продать билеты. На данный момент в учреждении не готовы лишать возможности посетить спектакли тех, кто не привился от коронавируса.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский ранее сообщил, что в столице не планируют в ближайшее время отменять ограничения по максимальной заполняемости залов кинотеатров и театров. Обязательное введение системы входов по QR-кодам также не рассматривается.

