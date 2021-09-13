Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:52

Большой театр введет систему QR-кодов после увеличения числа привитых от COVID-19 в РФ

культура

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что в учреждении планируют ввести систему QR-кодов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы готовы какое-то время еще подождать, как только процент вакцинации поднимется, мы, конечно, перейдем на это. Мы обязательно будем это делать, но чуть-чуть попозже, когда процент будет выше", – уточнил специалист.

По словам Урина, Большой театр может организовать допуск на некоторые спектакли по QR-кодам, но только при возможности продать билеты. На данный момент в учреждении не готовы лишать возможности посетить спектакли тех, кто не привился от коронавируса.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский ранее сообщил, что в столице не планируют в ближайшее время отменять ограничения по максимальной заполняемости залов кинотеатров и театров. Обязательное введение системы входов по QR-кодам также не рассматривается.

В Москве не планируют отменять ограничение по заполняемости залов в театрах и кинотеатрах

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать