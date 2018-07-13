На основе сериала "Аббатство Даунтон" снимут полнометражный фильм

Фото: кадр из сериала "Аббатство Даунтон", создатель Джулиан Феллоуз

Создатели британского сериала "Аббатство Даунтон" приступят к съемкам полнометражного фильма на его основе, сообщается на официальной странице сериала в Instagram.

"Мы очень рады сообщить, что "Аббатство Даунтон" выйдет на большой экран. Кинопроизводство начнется этим летом", – говорится в посте.

Сериал "Аббатство Даунтон" выходил на британском телеканале ITV с 2010 по 2015 год. Он насчитывает шесть сезонов по 52 серии. В основе сюжета – история аристократической семьи Кроули, владельцев поместья "Аббатство Даунтон", и слуг, работающих в их доме. В сериале затрагивалась тема Первой мировой войны и борьбы женщин и рабочего класса за свои права.

Сериал получил десятки престижных наград, в том числе "Эмми", "Золотой глобус" и BAFTA.