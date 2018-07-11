Концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи пройдет в Концертном зале им. Чайковского

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи пройдет в Концертном зале имени Чайковского 17 июля, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Мероприятие начнется в 19:00.

Во время концерта Московская государственная академическая филармония впервые представит литературно-музыкальную композицию "Восхожденiя". Она создавалась в память о последних Романовых. В основу легли письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Отрывки из них прочитают актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

В концерте также примут участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" РГМЦ и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.

В фойе площадки организуют выставку "Царский ковчег", ее представит Российское военно-историческое общество. В экспозицию войдут редкие фотографии царской семьи, а также связанных с ее историей мест и событий. Изображения дополнят планшеты с цитатами из дневников и воспоминаний современников последних Романовых. Российский музей медицины Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко представит письма лейб-медика Евгения Боткина из Тобольска, отражающие жизнь царской семьи в ссылке.