Концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи пройдет в Концертном зале им. Чайковского

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Концерт-реквием к 100-летию гибели царской семьи пройдет в Концертном зале имени Чайковского 17 июля, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. Мероприятие начнется в 19:00.
Во время концерта Московская государственная академическая филармония впервые представит литературно-музыкальную композицию "Восхожденiя". Она создавалась в память о последних Романовых. В основу легли письма императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Отрывки из них прочитают актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.
В концерте также примут участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" РГМЦ и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
В фойе площадки организуют выставку "Царский ковчег", ее представит Российское военно-историческое общество. В экспозицию войдут редкие фотографии царской семьи, а также связанных с ее историей мест и событий. Изображения дополнят планшеты с цитатами из дневников и воспоминаний современников последних Романовых. Российский музей медицины Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко представит письма лейб-медика Евгения Боткина из Тобольска, отражающие жизнь царской семьи в ссылке.
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