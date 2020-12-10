РГБ и "Учи.ру" запустили образовательный проект для младшеклассников

Фото: пресс-служба конференции EdCrunch

Российская государственная библиотека вместе с платформой "Учи.ру" запустили совместный литературный проект по повышению читательской грамотности учащихся начальных классов школ.

Это первое инновационное партнерство, объединившее ресурсы РГБ, одной из крупнейших в мире национальных библиотек, с "Учи.ру" – популярной отечественной EdTech-платформой, на которой занимаются более 8 миллионов школьников.

"Давайте смотреть правде в глаза: медиапотребление и чтение сильно изменились за последние 20 лет, и мы уже никогда не вернемся к прежним форматам. Надо искать новые пути: элементы геймификации, ачивки, обмен достижениями – все это должно быть в современных приложениях и образовательных продуктах", – рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Сотрудничество двух организаций носит некоммерческий характер и направлено на развитие культуры чтения и читательской грамотности среди школьников 1–4-х классов. Проект позволит повысить доступность шедевров мировой классики среди учащихся во всех регионах страны, а интерактивная составляющая повысит уровень работы с текстами и критическое мышление младшеклассников.

В рамках сотрудничества РГБ и "Учи.ру" была создана целая экосистема сервисов для изучения школьной литературы с единой точкой входа и качественным пользовательским опытом.

Ученикам станут доступны тексты классических произведений литературы из мобильного приложения, интерактивные тесты к произведениям, адаптированные под возраст, яркие заметки об авторах литературных произведений, задания на понимание литературоведческих терминов и электронные читательские дневники.

Сейчас в "Литературном кружке" для учителей и учеников уже доступно 70 книг школьной программы из приложения "Свет". В ближайшее время в набор будет входить более полный список произведений, рекомендуемых в примерных образовательных программах для начальной школы.