РГБ и "Учи.ру" запустили образовательный проект для младшеклассников

19:20
Фото: пресс-служба конференции EdCrunch
Российская государственная библиотека вместе с платформой "Учи.ру" запустили совместный литературный проект по повышению читательской грамотности учащихся начальных классов школ.
Это первое инновационное партнерство, объединившее ресурсы РГБ, одной из крупнейших в мире национальных библиотек, с "Учи.ру" – популярной отечественной EdTech-платформой, на которой занимаются более 8 миллионов школьников.
"Давайте смотреть правде в глаза: медиапотребление и чтение сильно изменились за последние 20 лет, и мы уже никогда не вернемся к прежним форматам. Надо искать новые пути: элементы геймификации, ачивки, обмен достижениями – все это должно быть в современных приложениях и образовательных продуктах", – рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.
Сотрудничество двух организаций носит некоммерческий характер и направлено на развитие культуры чтения и читательской грамотности среди школьников 1–4-х классов. Проект позволит повысить доступность шедевров мировой классики среди учащихся во всех регионах страны, а интерактивная составляющая повысит уровень работы с текстами и критическое мышление младшеклассников.
В рамках сотрудничества РГБ и "Учи.ру" была создана целая экосистема сервисов для изучения школьной литературы с единой точкой входа и качественным пользовательским опытом.
Ученикам станут доступны тексты классических произведений литературы из мобильного приложения, интерактивные тесты к произведениям, адаптированные под возраст, яркие заметки об авторах литературных произведений, задания на понимание литературоведческих терминов и электронные читательские дневники.
Сейчас в "Литературном кружке" для учителей и учеников уже доступно 70 книг школьной программы из приложения "Свет". В ближайшее время в набор будет входить более полный список произведений, рекомендуемых в примерных образовательных программах для начальной школы.
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