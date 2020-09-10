Москва 24: Олег Меньшиков расскажет о премьерах в Театре имени Ермоловой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 сентября на Новой сцене Театра имени Ермоловой состоится пресс-конференция художественного руководителя театра Олега Меньшикова, посвященная открытию 95-го театрального сезона.

Во время пресс-конференции речь пойдет об итогах минувшего сезона и о ближайших премьерах, в числе которых:



"Пролетая над гнездом кукушки" Кизи в постановке Дмитрия Акриша;

"Дачники" Горького в постановке Евгения Марчелли;

"Рэйп ми" Васьковской в постановке молодого режиссера Сергея Окунева.

Смотрите трансляцию 11 сентября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.