Умерла народная артистка СССР Тамара Милашкина

Фото: ТАСС/Александра Конькова

Бывшая солистка Большого театра, оперная певица, народная артистка СССР Тамара Милашкина скончалась в возрасте 89 лет. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Большого театра Катерина Новикова.

"В Большой театр позвонили друзья Тамары Милашкиной и сообщили, что сегодня в 06:00 Тамара Андреевна умерла на 90-м году жизни", – сообщила она.

Тамару Милашкину похоронят на русском кладбище в Вене.

Оперная певица родилась в 1934 году в Астрахани. Она окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. В Большой театр Милашкина попала на стажировку еще будучи студенткой.

Певица выступала в спектаклях "Пиковая дама", "Каменный гость", "Тоска" и других. Она проработала в театре до 1990 года, после чего переехала в Австрию, где провела остаток жизни с супругом Владимиром Атлантовым.

