Систему допуска зрителей по QR-кодам вслед за Большим планируют ввести в столичных театрах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные театры вслед за Большим планируют пускать зрителей на мероприятия по QR-кодам. Об этом сообщили в руководстве театра "Мастерская Петра Фоменко" и театра имени Моссовета.

Директор театра "Мастерская Петра Фоменко" Андрей Воробьев пояснил, что сейчас обсуждается возможность вернуться к 100% заполняемости залов с начала следующего сезона, но лишь при допуске гостей с QR-кодами.

"Мы открываем сезон 1 сентября. Первый спектакль, если я не ошибаюсь, 9 сентября, и мы сейчас достаточно плотно на эту тему разговариваем. Я считаю, что это очень важный, серьезный прорыв будет в борьбе с коронавирусной инфекцией", – сказал он, уточнив, что с сотрудниками проводят информационную работу по вакцинации.

Воробьев сообщил, что делает все возможное, чтобы к началу сезона добиться показателя в 60% привитых сотрудников или превысить его. Пока вакцинированных по разным причинам меньше – кто-то недавно переболел, другие же имеют медотвод.

Художественный руководитель театра имени Моссовета Евгений Марчелли заявил, что положительно относится к любой идее, которая позволит обеспечить безопасность для посетителей и сотрудников.

"Насколько она будет реализована – пока сказать не могу, потому что мы активно обсуждаем это сейчас. Но наши сотрудники очень положительно относятся к вакцинации и активно прививаются", – подчеркнул он.

Ранее на сайте Большого театра появилась информация, что проход на спектакли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, которые пойдут на исторической сцене с 27 июля по 1 августа, будет осуществляться при предъявлении одновременно с билетом документа, удостоверяющего личность посетителя и QR-кода.

Актриса и режиссер театра и кино, директор Театра на Таганке и театра "Содружество актеров Таганки" Ирина Апексимова назвала введение системы QR-кодов для столичных учреждений культуры действенной мерой.

По мнению актрисы, ценителей театра необходимость прививаться не остановит. Кроме того, Апексимова оценила важность системы цифровых пропусков как фактора сохранения работы театров.

