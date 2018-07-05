Госпитализированный гитарист "Морального кодекса" Девлет-Кильдеев скоро вернется к работе

Фото: ТАСС/Дмитрий Суходольский
Гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев сможет вернуться к работе в ближайшее время, заявил лидер коллектива Сергей Мазаев.
"Николай уже в порядке, поставили стент, через недельку-другую вернется к работе", – цитирует музыканта РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 56-летнего участника группы прооперировали после того, как врачи поставили ему диагноз инфаркт миокарда. Операция прошла 2 июля.
Николай Девлет-Кильдеев – советский и российский гитарист, автор песен. В своей творческой карьере он был участником ВИА "Красные маки" и группы "Скандал". С 1989 года гитарист стал работать с командой "Морального кодекса".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: