Госпитализированный гитарист "Морального кодекса" Девлет-Кильдеев скоро вернется к работе

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Гитарист группы "Моральный кодекс" Николай Девлет-Кильдеев сможет вернуться к работе в ближайшее время, заявил лидер коллектива Сергей Мазаев.

"Николай уже в порядке, поставили стент, через недельку-другую вернется к работе", – цитирует музыканта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 56-летнего участника группы прооперировали после того, как врачи поставили ему диагноз инфаркт миокарда. Операция прошла 2 июля.

Николай Девлет-Кильдеев – советский и российский гитарист, автор песен. В своей творческой карьере он был участником ВИА "Красные маки" и группы "Скандал". С 1989 года гитарист стал работать с командой "Морального кодекса".