Музыканту "Морального кодекса" сделали операцию на сердце

Фото: wikimedia.org/Andrew Butko / по лицензии CC BY-SA 3.0
Участника российской рок-группы "Моральный кодекс" Николая Девлет-Кильдеева прооперировали после того, как врачи поставили ему диагноз инфаркт миокарда. Администратор коллектива Ирина Беспалова рассказала, что операция прошла 2 июля, передает ТАСС.
"Операцию сделали сразу же, как обнаружили инфаркт – второго июля. Сейчас Николая перевели в палату. Он проходит период реабилитации", – поделилась Беспалова.
По ее словам, сейчас 56-летний гитарист чувствует себя хорошо и скоро сможет вернуться к работе.
Дальнейших прогнозов по состоянию здоровья музыканта пока нет.
Николай Девлет-Кильдеев – советский и российский гитарист, автор песен. В своей творческой карьере он был участником ВИА "Красные маки" и группы "Скандал". С 1989 года гитарист стал работать с командой "Морального кодекса".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: