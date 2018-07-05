Музыканту "Морального кодекса" сделали операцию на сердце

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Участника российской рок-группы "Моральный кодекс" Николая Девлет-Кильдеева прооперировали после того, как врачи поставили ему диагноз инфаркт миокарда. Администратор коллектива Ирина Беспалова рассказала, что операция прошла 2 июля, передает ТАСС.

"Операцию сделали сразу же, как обнаружили инфаркт – второго июля. Сейчас Николая перевели в палату. Он проходит период реабилитации", – поделилась Беспалова.

По ее словам, сейчас 56-летний гитарист чувствует себя хорошо и скоро сможет вернуться к работе.

Дальнейших прогнозов по состоянию здоровья музыканта пока нет.

Николай Девлет-Кильдеев – советский и российский гитарист, автор песен. В своей творческой карьере он был участником ВИА "Красные маки" и группы "Скандал". С 1989 года гитарист стал работать с командой "Морального кодекса".