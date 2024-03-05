Умер архитектор Юрий Гнедовский

Фото: ТАСС/Валентина Кузьмина

Народный архитектор России и лауреат Госпремии СССР Юрий Гнедовский скончался на 94-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской академии художеств (РАХ).

В академии уточнили, что не знают обстоятельств и причин смерти мужчины. Время и дата похорон будут известны позднее.

Гнедовский родился 3 июля 1930 года в Свердловске (сейчас – Екатеринбург. – Прим. ред). В 1954 году окончил Московский архитектурный институт, работал в НИИ жилых и общественных зданий.

С 1972 по 1982 год был заместителем директора ЦНИИЭП имени Б. С. Мезенцева, создавал экспериментальные проекты общественных центров во многих городах РФ. В 1993 году Гнедовского избрали президентом Союза архитекторов России, позже он стал почетным президентом.