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Москва 24

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Культура

12:38

Критик оценил желание Матвиенко построить в Москве "город музыки"

культура город эксклюзив

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Журналист, эксперт и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал идею музыкального продюсера Игоря Матвиенко построить в Нижних Мнёвниках "города музыки". По его мнению, именно в Москве такой проект не нужен.

"Я думаю, что в столице такая стройка и такое здание не нужно, во всяком случае, необязательно, потому что у нас уже есть консерватории, академия Гнесиных, крупнейшие театральные вузы в мировом масштабе. Не будет ли это уже перебором?" – заявил он Москве 24.

При этом эксперт подчеркнул, что подобные центры были бы актуальны в других городах. Это, по его словам, помогло бы развитию административных центров.

"Такой город музыки следовало бы открыть в другом городе, может быть, в Нижнем Новгороде", – пояснил Соседов.

Ранее СМИ сообщили о желании Игоря Матвиенко построить в Нижних Мнёвниках "город музыки". Туда войдут несколько концертных залов, отдельное здание для музыкальной академии, которая уже существует, и общежитие для студентов. По его словам, проект уже есть, сейчас идет оформление документов.

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